Официально стартовали съемки фильма “Как приручить дракона” с Джерардом Ба...

Официально стартовали съемки фильма “Как приручить дракона” с Джерардом Батлером и другими звездами ГолливудаВ 2023 году компания Universal совместно со студией DreamWorks Animation объявили о работе над ремейком популярной серии мультфильмов “Как приручить дракона”.
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