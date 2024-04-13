В Тверской области сошел с рельс электроавтобус

Вчера, 12 апреля, в Торжокском районе Тверской области с рельс сошел электроавтобус. Происшествие случилось на перегоне «Торжок-Льняная», туда незамедлительно отправились пожарно-спасательные части и ремонтно-восстановительный поезд со станции Ржев.