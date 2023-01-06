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Спортдиректор «Пари НН» о трансфере Агапова в ЦСКА: «Пока никаких бумаг не подписано. Агент поспешил с объявлением перехода»

Спортивный директор «Пари НН» оценил вероятность перехода защитника Ильи Агапова в ЦСКА. «До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА.

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