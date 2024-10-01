Прокуратура нашла нарушения в Маккавеево после сюжета ZAB.TV

Прокуратура провела проверку после сюжета ZAB.TV о проблемах жителей села Маккавеево. В результате были выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и благоустройства территории, сообщила пресс-служба ведомства.
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