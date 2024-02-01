Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллиардов в свою пользу

Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллиардов в свою пользуЖитель Краснодара предстанет перед судом за введение суда в заблуждение и попытку незаконно изыскать у коммерческой организации более 5,6 миллиардов рублей.
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