Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллиардов в свою пользу

Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллиардов в свою пользуЖитель Краснодара предстанет перед судом за введение суда в заблуждение и попытку незаконно изыскать у коммерческой организации более 5,6 миллиардов рублей.