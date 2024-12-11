Путин заявил о важности развития отношений между РФ и мусульманскими странами

Москва традиционно придает большое значение развитию дружественных отношений с мусульманскими странами, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий группы стратегического видения "РФ — исламский мир".
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