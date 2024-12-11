Путин заявил о важности развития отношений между РФ и мусульманскими странами

АЮ

Александр Юткин

Да уж нахлебались с этими мусульманскими. Забыли про коренное слово - СТРАНАМИ. Мир состоит из государств, а не конфессий. Тогда уж и про католические и протестантские страны надо вспомнить. Заповеди и законы не одно и то же.