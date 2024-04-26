Политика как он...
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Политика как она есть

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Мы делили апельсин, много наших полегло...

Мы делили апельсин, много наших полегло...

Добрый день, Империя. Извиняюсь за качество заглавного снимка, но он весьма показателен. Это Си Цзинпинь собственной персоной.

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Комментарии
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Н
Нина
Россия может рассчитывать только на себя, все предадут и глазом не моргнут. Нельзя доверять, сто раз подумать о последствиях. Сколько расхлебываем из за своей халатности.
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8 час.
Денис Волков
Ой, хосподя))) Два фил- олуха появились))) ОБ АВТОРЕ Об авторе: родился в городе Новокузнецке Кемеровской области в 1964 году. С 2001 года работает в сфере бизнес-консалтинга, основные специализации: исследования рынков, разработка программ стратегического развития предприятий. Сотрудничал с рядом крупных компаний и государственных учреждений: МТС, «Роснефть», «Янссен Силаг», «Союз-Виктан», ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, Общественная палата РФ, Министерство транспорта РФ, Союз транспортников России и другие. Главный редактор Информационно-аналитического портала “Рука Кремля”. Лавров Олег Адольфович.  Вы не читайте такое со своими плоскими мозгами. Всегда надо дочитывать до конца , не вырывать фразы с контента))) Я за вас дочитаю -а там хоть шаром покати - больше денег уже не будет.
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8 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Автор прекрасно знает русские пословицы и поговорки. Он их преднамеренно &quot;смешивает&quot;. Если не знакомы с творчеством автора - лучше молчите.
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5 час.

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