Мы делили апельсин, много наших полегло...

Россия может рассчитывать только на себя, все предадут и глазом не моргнут. Нельзя доверять, сто раз подумать о последствиях. Сколько расхлебываем из за своей халатности.

Денис Волков

Ой, хосподя))) Два фил- олуха появились))) ОБ АВТОРЕ Об авторе: родился в городе Новокузнецке Кемеровской области в 1964 году. С 2001 года работает в сфере бизнес-консалтинга, основные специализации: исследования рынков, разработка программ стратегического развития предприятий. Сотрудничал с рядом крупных компаний и государственных учреждений: МТС, «Роснефть», «Янссен Силаг», «Союз-Виктан», ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, Общественная палата РФ, Министерство транспорта РФ, Союз транспортников России и другие. Главный редактор Информационно-аналитического портала “Рука Кремля”. Лавров Олег Адольфович. Вы не читайте такое со своими плоскими мозгами. Всегда надо дочитывать до конца , не вырывать фразы с контента))) Я за вас дочитаю -а там хоть шаром покати - больше денег уже не будет.