Лавров заявил, что НАТО стремится превратить Арктику в новый фронт противостояния

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём заявлении подчеркнул, что Североатлантический альянс (НАТО) стремится превратить Арктический регион в новый фронт противостояния.
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