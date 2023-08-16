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«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт

«Челси» купит 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Бразилец успешно прошел медосмотр и подписал контракт

Бразилец успешно прошел медосмотр в клубе и подписал с ним контракт, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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