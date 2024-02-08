Взломщика задержали сотрудники правоохранительных органов.Восьмикратный рецидивист попался в Москве на взломе очередного магазина, его задержали сотрудники правоохранительных органов, получив сигнал сработавшей сигнализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии