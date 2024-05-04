Экология и инновации: как подводные дата-центры меняют игру Сергеева ТатьянаЗнаете ли вы, что большая часть ваших данных вскоре может оказаться под водой? Нет, речь не идет о глобальном потеплении и его влиянии на ваш профиль в Facebook.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии