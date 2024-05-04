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Экология и инновации: как подводные дата-центры меняют игру

Экология и инновации: как подводные дата-центры меняют игру

Экология и инновации: как подводные дата-центры меняют игру Сергеева ТатьянаЗнаете ли вы, что большая часть ваших данных вскоре может оказаться под водой? Нет, речь не идет о глобальном потеплении и его влиянии на ваш профиль в Facebook.

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