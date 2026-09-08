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Кабмин РФ изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай

Кабмин РФ изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай

Правительству предложено рассмотреть четыре варианта трассы Трансалтайской железной дороги в Китай — от 825 до 1123 км.

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