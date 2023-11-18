Ещё 10-20 лет назад, что при Буше, при Обаме и даже иногда при Трампе, не счесть саммитов Россия-США с участием первых лиц.
Ловушка для сверхдержав. Одна на всех
Комментарии
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Александр Терехов
Воевать будут одни, а третья сторона-после укры теперь Тайвань намечают - будет гореть в огне. Ну ладно, укры сами себя(ну да, ну да, их воспитали, накормили, обвешали ружьями) кинули в топку. Но Тайвань то че? Мирно живут, работают очень даже неплохо. Без амеров китайцы межу собой и договорились бы, но!!!!! Америкосам до умопомрачения надо воевать. Тайвань обречен!!
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11 час.
Виталий Кирпиченко
"Наш "вождь" в подштанниках бегал ночью по улицам, простите -- авеню, Вашингтона в поисках бутылки, и никакой ужасной ТЯ войны не случилось. Встреча лидеров США и КНР будет прологом в большой борьбе за передел мира: Америка поделится властью с Китаем. А Россия... Россия будет упиваться величием нации и мудростью своих вождей.
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
Россия строит пути дорожки через свою территорию, что не позволит "властителям" оставить её на обочине. плюс энергетический комплекс. и шапочка - ВС РФ. а власть над миром? ну властвовал СССР - надорвался. властвовали США, та же история ..
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2 час.
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