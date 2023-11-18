Ловушка для сверхдержав. Одна на всех

Александр Терехов Воевать будут одни, а третья сторона-после укры теперь Тайвань намечают - будет гореть в огне. Ну ладно, укры сами себя(ну да, ну да, их воспитали, накормили, обвешали ружьями) кинули в топку. Но Тайвань то че? Мирно живут, работают очень даже неплохо. Без амеров китайцы межу собой и договорились бы, но!!!!! Америкосам до умопомрачения надо воевать. Тайвань обречен!!

Виталий Кирпиченко "Наш "вождь" в подштанниках бегал ночью по улицам, простите -- авеню, Вашингтона в поисках бутылки, и никакой ужасной ТЯ войны не случилось. Встреча лидеров США и КНР будет прологом в большой борьбе за передел мира: Америка поделится властью с Китаем. А Россия... Россия будет упиваться величием нации и мудростью своих вождей.