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НБА представила мини-фильм о 4-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о 4-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о четвертом матче финальной серии плей-офф-2021 «Милуоки» – «Финикс». «Бакс» одержали вторую домашнюю победу (109:103) и сравняли счет в решающем противостоянии года – 2-2.

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