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Царьград

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Краева назвала причины орфографических ошибок на ЕГЭ-2026

Краева назвала причины орфографических ошибок на ЕГЭ-2026

Ректор МГЛУ Ирина Краева указала на причины ошибок на ЕГЭ-2026 по русскому языку. Школьники теряют навыки из-за общения в мессенджерах и клипового чтения.

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