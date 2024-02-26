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Пашинян нацелился на 102-ю русскую базу в Гюмри: Затулин дал неутешительный прогноз

Пашинян нацелился на 102-ю русскую базу в Гюмри: Затулин дал неутешительный прогноз

Депутат Затулин предположил, что власти Армении хотят не только выйти из ОДКБ, но и избавиться от русской базы в Гюмри23 февраля пресс-служба премьера Армении опубликовала его интервью телеканалу France24.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Затулина, лоббиста мигров, надо гнать из Думы, чтоб не подсказывал Пашиняну что ему делать с нашей базой!
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17 час.

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