Существует запись обсуждения этого плана в Минобороны Германии – Симоньян.Офицеры Минобороны Германской республики, занимающие в ведомстве высокие должности, вели разработку плана удара по Крымскому мосту.
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