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Царьград

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Германия разрабатывает план, как взорвать Крымский мост, но отвести от себя подозрение

Германия разрабатывает план, как взорвать Крымский мост, но отвести от себя подозрение

Существует запись обсуждения этого плана в Минобороны Германии – Симоньян.Офицеры Минобороны Германской республики, занимающие в ведомстве высокие должности, вели разработку плана удара по Крымскому мосту.

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