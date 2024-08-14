Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Анжела Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!».

Анжела Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!».

Анжела Бладцева. (ФОТО - Дарья Исаева) 19-летняя батутистка из Санкт-Петербурга Анжела Бладцева, которая отправилась на Олимпиаду-2024 в статусе действующего обладателя Кубка мира и одного из фаворитов Игр, но не попала в призеры, — о неудаче в Париже, призовых и ипотеке.

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Комментарии
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Александр Симаков
Интересно, а кто оплачивает этот &quot;банкет&quot; синхронистки Аллы Шишкиной - 220 тыс в месяц на ипотеку?! Что касается героини этой статьи, то как она сказал - на Олимпиаде  все знали, что она из России! Мы, ПАДЛА,  тоже знали, что ты из России...
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