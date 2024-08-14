Анжела Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!».

Анжела Бладцева. (ФОТО - Дарья Исаева) 19-летняя батутистка из Санкт-Петербурга Анжела Бладцева, которая отправилась на Олимпиаду-2024 в статусе действующего обладателя Кубка мира и одного из фаворитов Игр, но не попала в призеры, — о неудаче в Париже, призовых и ипотеке.
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