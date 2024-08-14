Анжела Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!».

Александр Симаков

Интересно, а кто оплачивает этот "банкет" синхронистки Аллы Шишкиной - 220 тыс в месяц на ипотеку?! Что касается героини этой статьи, то как она сказал - на Олимпиаде все знали, что она из России! Мы, ПАДЛА, тоже знали, что ты из России...