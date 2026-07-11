В театре "Особняк" показали "Стражей Тадж-Махала"

Продолжительность спектакля (16+) 1,5 часа без антракта Режиссёр: Вика Бессмертная В ролях: Юра Дементьев, Максим Райчёнок Композитор: Владимир Мамаев О чём спектакль Действие "Стражей Тадж-Махала" (по пьесе Раджива Джозефа) разворачивается в Агре 1648 года, в ночь, когда строительство Тадж-Махала наконец завершено.