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Metro новости

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В театре "Особняк" показали "Стражей Тадж-Махала"

В театре "Особняк" показали "Стражей Тадж-Махала"

Продолжительность спектакля (16+) 1,5 часа без антракта Режиссёр: Вика Бессмертная В ролях: Юра Дементьев, Максим Райчёнок Композитор: Владимир Мамаев О чём спектакль Действие "Стражей Тадж-Махала" (по пьесе Раджива Джозефа) разворачивается в Агре 1648 года, в ночь, когда строительство Тадж-Махала наконец завершено.

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