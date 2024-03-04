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Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
не обязательно. ФАБ 1500 с УМПК - ничего не останется. Ты башкой подумай, если в состоянии- два фактора ядерного взрыва- проникающая радиация и радиоактивное заражение местности. Ветерок подует на тебя, умник, и словишь свои Зиверты (Рентгены) на лучевую болезнь 1 степени. Вот и посмотрим, что ты поимеешь в итоге. Башкой подумай вначале.
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9 час.
Александр Пятнистый
ща долбанут. Раньше хохлы другие аэродромы использовали
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9 час.
Александр Ляшенко
Всё это говорит об очень слабой разведке, похоже ни космос ни радары, для ВС РФ просто куски железа.Сейчас так войну не выиграть.Поэтому диверсантов и их пособников и распространителей слухов.необходимо наказывать публично. не давая прятать им свою рожу!!!
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9 час.

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