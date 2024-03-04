Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Александр Пятнистый

не обязательно. ФАБ 1500 с УМПК - ничего не останется. Ты башкой подумай, если в состоянии- два фактора ядерного взрыва- проникающая радиация и радиоактивное заражение местности. Ветерок подует на тебя, умник, и словишь свои Зиверты (Рентгены) на лучевую болезнь 1 степени. Вот и посмотрим, что ты поимеешь в итоге. Башкой подумай вначале.