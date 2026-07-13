Мой опыт формировки перца: как направить силы куста на щедрый урожай

Признаюсь, долгое время мои отношения с болгарским перцем напоминали лотерею. В один год кусты радовали россыпью мясистых плодов, а в другой — стояли зеленые, мощные, но почти пустые, будто демонстрируя характер.
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