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Веб-версию "МАКС" для iPhone установили уже семь миллионов пользователей

Веб-версию "МАКС" для iPhone установили уже семь миллионов пользователей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Семь миллионов пользователей установили веб-версию мессенджера "МАКС", которая открывает доступ ко всему функционалу даже после удаления приложения из AppStore, сообщил гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

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