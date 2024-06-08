Палаццо, капри или скинни: как подбирать длину брюк к обуви, чтобы не выглядеть нелепо Алёна Юрьева Брюки – это неотъемлемая часть женского гардероба, и как правило, правильно подобранные брюки могут значительно улучшить ваш образ.