Нетаньяху обвинён в попытке изменить стенограмму разговора 7 октября 2023 года

В Израиле разгорается очередной политический скандал. Бывший военный секретарь премьер-министра Израиля Ави Гиль обвинил сотрудников аппарата Биньямина Нетаньяху в попытке изменить стенограмму телефонного разговора утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Баллистика снова ...
- Баллистика снова ...
- Reuters: Россия м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым