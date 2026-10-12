Каллас: ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
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