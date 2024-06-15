Поклонники Талькова не забывают его могилу 33 года спустя после трагедии

Стало известно о состоянии захоронения музыканта. Поклонники певца Игоря Талькова, убитого в октябре 1991 года, не перестают приходить на его могилу даже 33 года спустя после трагедии во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
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