Казахстан ужесточит выдачу ИИН иностранцам проверкой законности въезда

МВД Казахстана предлагает перед выдачей ИИН иностранцам и лицам без гражданства сверять их данные с эталонной базой иммигрантов, чтобы подтвердить законность пребывания в стране.
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