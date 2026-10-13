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Царьград

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Казахстан ужесточит выдачу ИИН иностранцам проверкой законности въезда

Казахстан ужесточит выдачу ИИН иностранцам проверкой законности въезда

МВД Казахстана предлагает перед выдачей ИИН иностранцам и лицам без гражданства сверять их данные с эталонной базой иммигрантов, чтобы подтвердить законность пребывания в стране.

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