Bloomberg: Испанию хотят изолировать от ЕС из-за миграционного кризиса

Испанский премьер-министр Педро Санчес оказался в уязвимой позиции из-за лояльности к мигрантам. На фоне ситуации с наплывом иностранцев в Сеуте лидеры ЕС требуют приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, сообщило агентство Bloomberg.