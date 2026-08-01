Bloomberg: Испанию хотят изолировать от ЕС из-за миграционного кризиса

Испанский премьер-министр Педро Санчес оказался в уязвимой позиции из-за лояльности к мигрантам. На фоне ситуации с наплывом иностранцев в Сеуте лидеры ЕС требуют приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, сообщило агентство Bloomberg.
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