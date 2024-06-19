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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Томас поздравил «Селтикс» с победой в чемпионате

Экс-игрок «Селтикс» написал поздравительный пост в социальных сетях. «По-настоящему радуюсь за город Бостон! Круто, что это случилось, в самом деле  » – написал 35-летний разыгрывающий «Финикса».

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