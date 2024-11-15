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Мода и Шоу-бизнес

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Мама Ольги Бузовой предположила, что отцом ребенка Ольги Бузовой может стать Павел Дуров

Мама Ольги Бузовой предположила, что отцом ребенка Ольги Бузовой может стать Павел Дуров

Ставшая популярной после участия в проекте «Дом-2» Ольга Бузова хочет заняться личной жизнью. После развода с Дмитрием Тарасовым и неудачного романа с Давой Ольга находится в постоянном поиске спутника жизни, с которым можно было бы завести ребенка.

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