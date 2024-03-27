Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Готовиться к экзамену можно при поддержке опытных тренеров и наставников К проекту по подготовке выпускников к ЕГЭ в формате практикумов, который был запущен в Москве в пилотном режиме, подключена платформа МЭШ.
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