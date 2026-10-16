За девять месяцев 2026 года промышленное производство в Беларуси выросло на 0,5% в сопоставимых ценах, достигнув 166,4 млрд рублей в текущих ценах, при этом основной спад пришелся на обрабатывающую промышленность, где показатель составил 99,4% к уровню прошлого года.