Я думаю, что мы находимся на пороге серьёзной эскалации войны на Украине, и американские активы, вероятно, станут мишенью в ближайшие дни.
Ларри Джонсон: США пересекают красную черту и Россия теперь готова ответить силой
Комментарии
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Игорь Васиков
Опять бла бла бла... Начать сбивать безпилотники это дело конечно хорошее... Но теракт устроенный украинским нацистом в людном месте Вашингтона под крики слава усраине хероям слава будет посильнее ядрёной бомбы!
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16 час.
Александр Симаков
Вы получили множество одобрительных отзывов именно из-за того, что не включили звук? О ярком выступлении Нигматуллина до сих пор никто не гу-гу, потому что все, как и Вы, смотрели это выступление без звука. Даже тандем Медведева-Захаровой не оценивает выступление подтанцовки Зюганова, их поприще - геополитика. А Зюганову - БОЛЬШОЕ спасибо за то, что он танцует с Нигматуллиным! Кстати, это выступление Нигматуллин "выступил" ровно год назад. И ничего странного в том, что о нём никто ни гу-гу, нет. Потому что популистов у нас в стране и так хватает, а Зюганов пальму первенства в этом виде "спорта" никому не уступит. P.S. Вам там в США полицейские всё ещё подбрасывают типпинг-чаевые за уборку мусора на дорогах?
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12 час.
Александр Симаков
А Вы сможете уговорить хоть какого-нибудь украинского нациста совершить теракт в людном месте Вашингтона? Можно даже без криков "слава усраине хероям слава!" Только паспорт пусть с собой возьмет украинский.
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11 час.
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