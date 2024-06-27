Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ларри Джонсон: США пересекают красную черту и Россия теперь готова ответить силой

Ларри Джонсон: США пересекают красную черту и Россия теперь готова ответить силой

Я думаю, что мы находимся на пороге серьёзной эскалации войны на Украине, и американские активы, вероятно, станут мишенью в ближайшие дни.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Опять бла бла бла... Начать сбивать безпилотники это дело конечно хорошее... Но теракт устроенный украинским нацистом в людном месте Вашингтона под крики слава усраине хероям слава будет посильнее ядрёной бомбы!
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16 час.
Александр Симаков
Вы получили множество одобрительных отзывов именно из-за того, что не включили звук? О ярком выступлении Нигматуллина до сих пор никто не гу-гу, потому что все, как и Вы, смотрели это выступление без звука. Даже тандем Медведева-Захаровой не оценивает выступление подтанцовки Зюганова, их поприще - геополитика. А Зюганову - БОЛЬШОЕ спасибо за то, что он танцует с Нигматуллиным! Кстати, это выступление Нигматуллин &quot;выступил&quot; ровно год назад. И ничего странного в том, что о нём никто ни гу-гу, нет. Потому что популистов у нас в стране и так хватает, а Зюганов пальму первенства в этом виде &quot;спорта&quot; никому не уступит. P.S. Вам там в США полицейские всё ещё подбрасывают типпинг-чаевые за уборку мусора на дорогах?
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12 час.
Александр Симаков
А Вы сможете уговорить хоть какого-нибудь  украинского нациста совершить теракт в людном месте Вашингтона?  Можно даже без криков &quot;слава усраине хероям слава!&quot; Только паспорт пусть с собой возьмет украинский.
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11 час.

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