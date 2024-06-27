Ларри Джонсон: США пересекают красную черту и Россия теперь готова ответить силой

Александр Симаков

Вы получили множество одобрительных отзывов именно из-за того, что не включили звук? О ярком выступлении Нигматуллина до сих пор никто не гу-гу, потому что все, как и Вы, смотрели это выступление без звука. Даже тандем Медведева-Захаровой не оценивает выступление подтанцовки Зюганова, их поприще - геополитика. А Зюганову - БОЛЬШОЕ спасибо за то, что он танцует с Нигматуллиным! Кстати, это выступление Нигматуллин "выступил" ровно год назад. И ничего странного в том, что о нём никто ни гу-гу, нет. Потому что популистов у нас в стране и так хватает, а Зюганов пальму первенства в этом виде "спорта" никому не уступит. P.S. Вам там в США полицейские всё ещё подбрасывают типпинг-чаевые за уборку мусора на дорогах?