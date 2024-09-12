Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), не жалея личного состава и техники, регулярно подтягивает резервы к Волчанску Харьковской области, пытаясь сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии