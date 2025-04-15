Глава МИД России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостностьТак он прокомментировал заявление казахстанского лидера о том, что, если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов.
Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность
Комментарии
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ninikooo Митусова
Что ж им все неймется? Каждый норовит « откусить кусок « от России. Заморитесь пыль глотать, господа фантазеры. Сидите на попе ровно.
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21 час.
Компанцев Сергей
Лавров не согласился со словами Токарева о праве на территориальную целостность.... казахи вам помогли не очень давно за это нужно платить , и почему у казахов код денег СССР , у всех 15 стран так сказать код денег СССР а за транзит нефти на море с 91 года заплатите золотом мне лично 1 километр миллиард унций золота в месяц не казахи то разведывали и строили все , платить нужно , посмотрите Киев в 1900 год и он же в 1944 и сегодняшний в 900 г. метро было нет .. так же кто реально оплатил строительство новой столицы СССР или США????
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20 час.
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