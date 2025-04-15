Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Компанцев Сергей

Лавров не согласился со словами Токарева о праве на территориальную целостность.... казахи вам помогли не очень давно за это нужно платить , и почему у казахов код денег СССР , у всех 15 стран так сказать код денег СССР а за транзит нефти на море с 91 года заплатите золотом мне лично 1 километр миллиард унций золота в месяц не казахи то разведывали и строили все , платить нужно , посмотрите Киев в 1900 год и он же в 1944 и сегодняшний в 900 г. метро было нет .. так же кто реально оплатил строительство новой столицы СССР или США????