Онкобольной Лерчек срочно нужна инновационная терапия, но выпустить из России её может только суд.Ещё недавно жизнь Валерии Чекалиной казалась многим успешной и красивой: миллионы подписчиков, бесконечные путешествия, открытие своего бренда.