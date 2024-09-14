«Локомотив» в концовке вырвал победу у «Оренбурга» и возглавил таблицу РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2024/25 «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом»: встреча, прошедшая на стадионе в Оренбурге 14 сентября, завершилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.
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