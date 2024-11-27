Al Jazeera: перемирие Израиля с «Хезболлой» в Ливане вступило в силу

Режим прекращения огня начал действовать с 4:00 по местному времени (5:00 мск).<strong>Соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой», о котором накануне вечером объявили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, вступило в силу.
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