Al Jazeera: перемирие Израиля с «Хезболлой» в Ливане вступило в силу

Режим прекращения огня начал действовать с 4:00 по местному времени (5:00 мск).<strong>Соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой», о котором накануне вечером объявили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, вступило в силу.