Вслед за Гренландией Трамп намерен выкупить и территорию сектора Газа Вслед за Гренландией Трамп собрался купить и сектор Газа.
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Вслед за Гренландией Трамп намерен выкупить и территорию сектора Газа Вслед за Гренландией Трамп собрался купить и сектор Газа.
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