В Ростехе рассказали, что боевой модуль «Бережок» прошел испытания против безэкипажных катеров

Разработка показала положительные результаты Боевой модуль холдинга «Высокоточные комплексы», известный как «Бережок», с системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет-Э» успешно прошел апробацию и испытания для борьбы с безэкипажными катерами.
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