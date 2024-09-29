Валерия Петрусевич: 4 телевизора доставлено в детский дом!!!

4 телевизора доставлено в детский дом!!!Когда один из крымских интернатов обратился с просьбой попробовать найти телевизор для детей, воспитатели сомневались, что получится, ведь все-таки это очень дорогая техника.
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