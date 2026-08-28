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Шанс закончить старые дела: Богдан Глоба дал прогноз на 29 и 30 августа

Шанс закончить старые дела: Богдан Глоба дал прогноз на 29 и 30 августа

Астролог рассказал, почему в субботу не стоит поддаваться эмоциям, а в воскресенье лучше отказаться от шумных компаний и уборки Астрология 123RF/legion-media.

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