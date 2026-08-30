За 8 дней в сторону Московского региона враг отправил 1455 БПЛА — Собянин (ВИДЕО)

За 8 дней в сторону Московского региона враг отправил 1455 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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