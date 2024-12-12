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Силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников на регионы России.По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России.

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