Силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников на регионы России.По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии