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Ethereum сталкивается с ключевыми уровнями сопротивления из-за неопределенных перспектив

Ethereum сталкивается с ключевыми уровнями сопротивления из-за неопределенных перспектив

За последние 24 часа Ethereum продемонстрировал скромный рост на 1,79%, в настоящее время торгуясь на уровне около $2463.

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