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Парламентская газета

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Кто родился 6 октября

Кто родился 6 октября

Николай Григорьевич Цед (65 лет), член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Работал в Военном институте физической культуры, Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.

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