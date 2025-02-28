Зеленского призвали показать Трампу средний палец

Член Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать американскому президенту Дональду Трампу средний палец из-за его требований подписать сделку по металлам.
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