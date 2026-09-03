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Здоровье ближе к дому: в деревне Никулино строят новую амбулаторию

Здоровье ближе к дому: в деревне Никулино строят новую амбулаторию

Под Тверью, в деревне Никулино, началось строительство новой врачебной амбулатории. Объект уже посетил главный врач Калининской ЦРКБ Александр Харченко.

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