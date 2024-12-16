Петербуржцев ожидают новые дорожные ограничения

В Петродворцовом районе с 16 по 20 декабря движение транспорта ограничат по Ботанической улице от улицы Шахматова до Чебышёвской улицы, с закрытием движения по Ботанической улице в направлении от улицы Шахматова к Чебышёвской улице.
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