Джейн Эйр: сильная героиня и её история

Знакомьтесь: «Джейн Эйр» — роман, который в юности читается как захватывающая готическая история любви, а с возрастом раскрывается как мощный манифест о праве личности на достоинство и свободу.
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