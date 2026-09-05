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Джейн Эйр: сильная героиня и её история

Джейн Эйр: сильная героиня и её история

Знакомьтесь: «Джейн Эйр» — роман, который в юности читается как захватывающая готическая история любви, а с возрастом раскрывается как мощный манифест о праве личности на достоинство и свободу.

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